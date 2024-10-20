Lyon deplasmanda dört köşe

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinde Lyon, Fransa Ligi'nde Le Havre'ye konuk oldu. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Lyon oldu.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abner, 57. dakikada Malick Fofana, 71. dakikada Alexandre Lacazette ve 87. dakikada Said Benrahma kaydetti.

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden Wilfired Zaha maç kadrosunda yer almadı.

Ligde son üç maçını kazanan Lyon puanını 13'e yükseltti. Le Havre 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Lyon, pazar günü Auxerre'i konuk edecek.