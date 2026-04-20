Spor

Lyon deplasmanda Paris Saint-Germain'i devirdi

Olympique Lyon, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Lyon deplasmanda Paris Saint-Germain'i devirdi
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Olimpik Lyon 2-1'lik skorla kazandı.

Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Endrick ve 18. dakikada Afonso Moreira kaydetti.

PSG'de Gonçalo Ramos, 33. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Ev sahibinin tek golü 90+3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

Ligdeki son 4 maçının 2'sinden mağlup ayrılan PSG, 63 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle en yakın takipçisi Lens'in 1 puan önünde yer aldı.

Olimpik Lyon ise üst üste ikinci galibiyetini alarak 54 puanla 3. sıraya tırmandı.

PSG, gelecek hafta Nantes'i ağırlayacak. Lyon ise evinde Auxerre'i konuk edecek.

