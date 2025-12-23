İSTANBUL 12°C / 6°C
23 Aralık 2025 Salı
Spor

Lyon, Endrick'i Real Madrid'den kiraladı

Olympique Lyon, Real Madrid forması giyen Endrick'i 6 aylığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer almazken, genç oyuncunun maaşının yüzde 50'sini Lyon'un karşılayacağı belirtildi.

23 Aralık 2025 Salı 01:26
Lyon, Endrick'i Real Madrid'den kiraladı
Lyon, Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Endrick transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, genç yıldızı Endrick'i 6 aylığına Olympique Lyon'a kiraladı.

MAAŞININ YARISINI MADRID KARŞILAYACAK

Taraflar arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Kiralık sözleşme kapsamında Endrick'in maaşının yüzde 50'si Lyon tarafından karşılanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 3 maçta giyen genç futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Endrick'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

