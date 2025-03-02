Lyon evinde 2 golle güldü

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lyon, sahasında Brest'i ağırladı. Lyon, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 82. dakikada Alexandre Lacazette attı. Brest'in tek golü 15. dakikada penaltıdan Kenny Lala'dan geldi.
Öte yandan Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, 90+7. dakikada hakeme itirazlarının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Lyon, ligde 39 puana yükseldi. Brest, 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Nice ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Brest, sahasında Angers'i ağırlayacak.