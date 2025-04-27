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Spor

Lyon evinde dört köşe

Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında Lyon, Rennes'i konuk etti. Groupama Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 01:02 - Güncelleme:
Lyon evinde dört köşe
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Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında Lyon, Rennes'i konuk etti.

Groupama Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Malick Fofana, 25. dakikada Tolisso, 39. dakikada Alexandre Lacazette ve 77. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

Rennes'in tek golünü ise dakika 50'de Mohamed Meite attı.

Bu sonucun ardından Lyon, puanını 50 yaptı. Rennes, 38 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Lens'i konuk edecek. Rennes, Toulouse deplasmanına gidecek.

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