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Spor

Lyon evinde hata yapmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Lyon, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyon Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

13 Aralık 2024 Cuma 01:38 - Güncelleme:
Lyon evinde hata yapmadı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Lyon, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyon Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rayan Cherki, 50. dakikada Malick Fofana ve 54. dakikada Ernest Nuamah attı. Eintracht Frankfurt'un gollerini 18. dakikada Ansgar Knauff ve 85. dakikada Omar Marmoush kaydetti.

Bu sonucun ardından Lyon 13 puana yükseldi, Eintracht Frankfurt da 13 puanda kaldı.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Bu karşılaşma 23 Ocak 2025'te oynanacak. Eintracht Frankfurt ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Ferencvaros'u ağırlayacak.

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