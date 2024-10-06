İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lyon evinde kazandı

Fransa Ligue 1'in 7. Haftasında Lyon, evinde Nantes'i konuk etti. Groupama Stadyumu'ndaki maçta Lyon, evinde hata yapmadı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

6 Ekim 2024 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Lyon evinde kazandı
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 7. Haftasında Lyon, evinde Nantes'i konuk etti. Groupama Stadyumu'ndaki maçta Lyon, evinde hata yapmadı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 22'de Tagliafico ve 54'te Nicolas Pallois kendi kalesine attığı golle geldi.

Lyon, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 10 puana ulaştı. Nantes, 9 puanda kaldı.

Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almadı.

Nantes'ın Galatasaray'dan transferi Mustafa Muhammed maça yedek kulübesinde başladı, 65. dakikada oyuna girdi.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Le Havre deplasmanında gidecek. Nantes, evinde Nice'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.