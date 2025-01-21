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Spor

Lyon, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu duyurdu

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Lyon maç kamp kadrosunu duyurdu.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 17:42 - Güncelleme:
Lyon, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu duyurdu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Lyon'da Ainsley Maitland- Niles ve Nicolas Tagliafico maç kadrosunda yer almadı.

Fransız ekibinin kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Lucas Perri

Savunma: Vinicius Abner, Caleta-Car, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Warmed Omari

Orta saha: Nemanja Matic, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Jordan Veretout

Hücum: Said Benrahma, Rayan Cherki, Malick Fofana, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Enzo Molebe, Ernest Nuamah.

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