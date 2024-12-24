Lyon, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze'nin bonservisini belirledi.

ÖNE ÇIKAN İSİM

Süper Lig ve Avrupa'da belirlediği hedeflere ulaşmak isteyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım, eksik bölgeler için çalışmalara başlarken, forvette en güçlü aday Lyon forması giyen Georges Mikautadze olarak öne çıktı.

Galatasaray yönetimi, Gürcistanlı oyuncu için Lyon ile görüşmelerini sürdürürken Fransız ekibinin oyuncu için istediği bonservis bedeli belli oldu.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Fransız basınından Lyonfoot'a göre; Fransızlar, sarı kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında yer alan Mikautadze için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

OSIMHEN GİDERSE...

Haberde Victor Osimhen'in ocak transfer döneminde ayrılması halinde Galatasaray'ın temaslarını yoğunlaştıracağı ifade edildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Metz'ten 18.5 milyon euroya transfer edilen 24 yaşındaki forvet, Lyon formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı.