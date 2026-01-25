İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Lyon, Metz'i 5 golle geçti

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Olimpik Lyon, deplasmanda Metz'i 5-2 mağlup etti. Lyon'da Endrick attığı 3 golle maça damga vururken, konuk ekip ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

25 Ocak 2026 Pazar 22:59
Lyon, Metz'i 5 golle geçti
Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Metz ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Stade Saint-Symphorien'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 5-2'lik skorla kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 11, 45+1 ve 87. dakikada Endrick, 16. dakikada Ruben Kluivert ve 32. dakikada Tyler Morton kaydetti.

Metz'in golleri ise 34. dakikada Koffi Kouao ve 64. dakikada Habibou Diallo'dan geldi.

Lyon'un Real Madrid'den kiraladığı Endrick, ilk 3 maçında 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Lyon, puanını 36'ya yükseltti. Son sıradaki Metz ise 12 puanda kaldı.

Lyon, gelecek hafta Lille'i ağırlayacak. Metz ise Angers deplasmanına gidecek.

  • Olimpik Lyon
  • Fransa Ligue 1
  • Metz maçı
  • Endrick

