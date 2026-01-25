Lyon, Metz'i 5 golle geçti

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Metz ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Stade Saint-Symphorien'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 5-2'lik skorla kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 11, 45+1 ve 87. dakikada Endrick, 16. dakikada Ruben Kluivert ve 32. dakikada Tyler Morton kaydetti.
Metz'in golleri ise 34. dakikada Koffi Kouao ve 64. dakikada Habibou Diallo'dan geldi.
Lyon'un Real Madrid'den kiraladığı Endrick, ilk 3 maçında 4 gol atıp 1 asist yaptı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Lyon, puanını 36'ya yükseltti. Son sıradaki Metz ise 12 puanda kaldı.
Lyon, gelecek hafta Lille'i ağırlayacak. Metz ise Angers deplasmanına gidecek.