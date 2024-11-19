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Spor

Lyon Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi

Bu sezon Ligue 1'de işler istediği gibi gitmeyen Lyon, 21 yaşındaki genç yıldız Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi.

19 Kasım 2024 Salı 16:57 - Güncelleme:
Lyon Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi
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Lyon adı Süper Lig devleriyle de anılan Rayan Cherki için kararını verdi.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve küme düşme tehlikesi bulunan Fransız devi, yıldız ismin bonservisini belirledi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, 21 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlardan 30-35 Milyon Euro isteyecek.

LYON DEĞERLENDİRECEK

Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan oyuncu için Lyon, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Fransız oyuncunun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu. Bu sezon Lyon'da 11 maçta forma giyen Cherki, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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