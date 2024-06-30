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Spor

Lyon, Said Benrahma'yı kadrosuna kattı!

Fransa ekiplerinden Lyon, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Said Benrahma'nın bonservisinin alındığını duyurdu.

30 Haziran 2024 Pazar 20:50 - Güncelleme:
Lyon, Said Benrahma'yı kadrosuna kattı!
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Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Said Benrahma'nın bonservisini satın aldı.

Lyon, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 14 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandı.

Cezayirli oyuncuyla 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

West Ham'ın oyuncunun bir sonraki olası satışından yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.

LYON PERFORMANSI

Lyon ile Ligue 1'de 12 maça çıkan Benrahma, 3 gol attı ve 3 golün de asistini yaptı.

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