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  • Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou: ''Türkler savunma pozisyonunda çok iyi''
Spor

Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou: ''Türkler savunma pozisyonunda çok iyi''

Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou, Altay'dan yeni transferleri Cenk Özkaçar için övgü dolu sözler söyledi.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:03 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:03
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Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou, Altay'dan kadrolarına kattıkları Cenk Özkaçar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini sıralayan Cheyrou, "Top kapmada, topu oyuna sokmada başarılı. İyi bir sol ayağı var. Stoper oyuncuları arasında sol ayaklı bulmak kolay değil. Bu takımın daha dengeli olmasına izin veriyor. Genç ve gelişime açık. Lyon için gerçekten iyi bir yatırım oldu" dedi.

"AVRUPA'DA ÇOK İYİ TÜRK DEFANS OYUNCULARI VAR"

Son dönemde Türk defans oyuncularının yükselişinin de farkında olduklarını kaydeden yönetici, "Türk savunmacılarında olan güce sahip. Avrupa'da şu anda birçok iyi ve genç Türk defans oyuncusu var. Türkiye'nin gerçekten iyi olduğu bir pozisyon bu. Türk oyuncuların doğal bir gücü var ve bu oyun kalitesi ile birleşince onların dünyanın en iyi defans oyuncusu olmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'un yolunu tutan 19 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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