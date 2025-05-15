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Spor

Lyon'da ayrılık açıklandı: Lacazette

Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, takımın deneyimli golcüsü Alexandre Lacazette'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Lyon'da ayrılık açıklandı: Lacazette
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Paris Saint Germain'in şampiyonluğa ulaştığı Fransa Ligue 1'de sezon bu hafta sonu oynanacak 34. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.

Ligde PSG'nin ardında Marsilya ve Monaco yer alırken iki takım da gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Son hafta maçlarında alınacak sonuçlar sadece iki takımın sıralamasını belirleyecek.

Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan ve son maç öncesinde 7. sırada yer alan Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, Angers maçı öncesinde soruları yanıtladı. Fonseca, takımın tecrübeli ismi Alexandre Lacazatte'in hafta sonunda son maçına çıkacağını ve takımdan ayrılacağını söyledi.

Lacazette için Fonseca, "Bugün Alex'le konuştum ve doğru, bu onun son maçı olacak. Bu kulüp için harika işler yaptı. Harika bir profesyonel ve onunla çalışmayı çok sevdim. Onun için çok iyi bir maç oynamalıyız, güzel bir vedayı hak ediyor." dedi.

Arsenal'la sözleşmesi bittikten sonra 2022/23 sezonunda Lyon'a dönen Lacezatte, bu sezon forma giydiği 41 maçta 17 gol ve 3 asist kaydetti.

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