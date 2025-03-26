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Spor

Lyon'da ekonomik kriz sürüyor! 6 futbolcu satışa çıkarıldı

Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da ekonomik kriz devam ediyor. Fransız ekibi, içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle takımdaki 6 önemli futbolcusunu satış listesine koydu.

Haber Merkezi26 Mart 2025 Çarşamba 23:37 - Güncelleme:
Lyon'da ekonomik kriz sürüyor! 6 futbolcu satışa çıkarıldı
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Fransız ekibi Olympik Lyon, içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle 6 futbolcusunu satışa çıkardı. Fransız basını, yaşanan gelişmeleri duyurdu.

Ligue 1 ekibi Lyon, içinde bulunduğu zorlu şartlar nedeniyle tasarrufa gitme zorunluluğunda. Mali şartları yerine getiremediği taktirde gelecek sezon Ligue 2'ye düşürülme ihtimali olan Lyon, krizi aşmaya çalışıyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Lyon 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir. Lyon, bu sayede yaptırımlardan kurtulmayı amaçlıyor. O futbolcular ise Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Nemanja Matic ve Corentin Tolisso.

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