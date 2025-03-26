Lyon'da ekonomik kriz sürüyor! 6 futbolcu satışa çıkarıldı

Fransız ekibi Olympik Lyon, içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle 6 futbolcusunu satışa çıkardı. Fransız basını, yaşanan gelişmeleri duyurdu.

Ligue 1 ekibi Lyon, içinde bulunduğu zorlu şartlar nedeniyle tasarrufa gitme zorunluluğunda. Mali şartları yerine getiremediği taktirde gelecek sezon Ligue 2'ye düşürülme ihtimali olan Lyon, krizi aşmaya çalışıyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Lyon 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir. Lyon, bu sayede yaptırımlardan kurtulmayı amaçlıyor. O futbolcular ise Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Nemanja Matic ve Corentin Tolisso.