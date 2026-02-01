İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Lyon'da Endrick rüzgarı

Real Madrid'den Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak giden Brezilyalı yıldız Endrick performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

1 Şubat 2026 Pazar 10:39
Lyon'da Endrick rüzgarı
Real Madrid'den kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a giden Brezilyalı genç yıldız Endrick performansıyla parmak ısırtıyor.

ENDRİCK ŞOV YAPIYOR

Endrick, sezon sonuna kadar kiralık olarak Lyon'a katıldığından beri Paulo Fonseca'nın Lyon'unda inanılmaz bir etki yarattı .

Bu sezon İspanyol devi Real Madrid'de sadece üç maçta forma giyen 19 yaşındaki forvet, daha fazla ilk takımda oynama şansı bulmak istiyor ve yeni takımında oldukça iyi bir performans sergiliyor.

Endrick , 11 Ocak'ta Fransa Kupası son 32 turunda Lille deplasmanında Lyon'un 2-1'lik galibiyetinde gol atarak unutulmaz bir ilk maç geçirdi ve iki hafta sonra Metz deplasmanında alınan 5-2'lik lig galibiyetinde hat-trick yaptı.

Endrick'in gol vuruşlarındaki etkileyici performansı, forvet oyuncusunun Carlo Ancelotti'nin 2026'da Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna girme şansını artırdı.

Endrick'in Lyon'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam etmesiyle birlikte, bu genç yeteneğin yaz aylarında yeni bir kiralık sözleşme imzalayarak Fransız devleriyle kalış süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda spekülasyonlar artıyor.

Endrick'in Les Gones'ta kalma olasılığı sorulduğunda bu ihtimali dışlamayı reddetmesinin ardından bu konuşmalar daha da yoğunlaştı.

Eski Palmeiras yıldızı, Fransız gazetesi L'Equipe'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Ne olacağını sadece Tanrı bilir, bana burada kalmamı mı söyleyecek yoksa söylemeyecek mi. Yarının ne getireceğini kimse bilemez."

Lyon'daki kısa süresinin şimdiden büyük bir başarıya dönüştüğünü anlatan Endrick şunları ekledi: "Adaptasyonum neredeyse mükemmel oldu. Geldiğimden beri takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple iletişimim mükemmeldi. Günlük destekleri için gerçekten minnettarım. Şimdi her maçta biraz daha gelişmeyi umuyorum, böylece sezon sonunda hedeflerimize ulaşabiliriz."

