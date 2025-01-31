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Spor

Lyon'da Paulo Fonseca dönemi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Pierre Sage sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğuna Paulo Fonseca'nın getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 13:00 - Güncelleme:
Lyon'da Paulo Fonseca dönemi
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Pierre Sage'yi görevden alan Olimpik Lyon, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Portekizli teknik direktör ile 2027 yazına kadar sözleşme imzalandı belirtildi. Bu kararın, kulüp sahibi ve başkan John Textor ile tüm spor yönetiminin fikir birliğiyle alındığı duyuruldu.

30 Aralık'ta Milan'daki görevinden alınan Paulo Fonseca, 1 aylık boşluğun ardından yeni işini bulmuş oldu.

Fonseca kariyerinde Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Lille'i de çalıştırdı. Portekizli teknik adam, Milan'ın başındaki 24 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Lyon, 18 takımlı Fransa Ligue 1'de 19. hafta sonunda 6. sırada yer alıyor.

  • Lyon
  • Fransa Ligue 1
  • Pierre Sage
  • Paulo Fonseca

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