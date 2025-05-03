Lyon'da Şampiyonlar Ligi baskısı: Maddi çöküş kapıda

Olympique Lyonnais, Ligue 1'in son virajına girilirken hem sportif hem de finansal açıdan kritik bir dönemeçte. Şampiyonlar Ligi bileti almak, sadece sportif prestij için değil, aynı zamanda kulübün geleceğini kurtarmak için bir zorunluluk haline geldi.

Ocak ayında Pierre Sage'in, Nisan ayında ise CEO Laurent Prud'homme'un görevden alınması Lyon'a milyonlarca avroya mal olacak. Sage ve ekibine ödenecek tazminat henüz netleşmezken, Eagle Football Group'un kararıyla görevine son verilen Prud'homme'un fesih bedeli de kulüp kasasını zorluyor.

Başkan John Textor'un yönetimsel hamleleri hem sportif hem de mali yönden tartışma konusu olurken, kulübün toplam borcu 540 milyon avroya ulaştı. 15 Kasım'da açıklanan idari küme düşme yaptırımı ise yalnızca Şampiyonlar Ligi vizesi ve güçlü mali garantiyle kaldırılabilecek.

Tüm bu gelişmelere rağmen teknik direktör Paulo Fonseca, takımı sahaya odaklamaya çalışıyor. Fonseca, "Oyuncular bu baskıyı düşünmüyor, tek hedefleri kazanmak," diyerek kriz ortamına rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Lyon için önümüzdeki haftalar hayati önem taşıyor.