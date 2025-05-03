İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2025 Cumartesi / 6 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lyon'da Şampiyonlar Ligi baskısı: Maddi çöküş kapıda
Spor

Lyon'da Şampiyonlar Ligi baskısı: Maddi çöküş kapıda

Ligue 1'de sezon sona yaklaşırken, Olympique Lyonnais için Şampiyonlar Ligi bileti almak hayati önem taşıyor. Kulüp, hem teknik kadroda yaşanan görevden almalardan doğan yüksek tazminatlar hem de 540 milyon avroyu aşan borç yüküyle karşı karşıya.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Lyon'da Şampiyonlar Ligi baskısı: Maddi çöküş kapıda
ABONE OL

Olympique Lyonnais, Ligue 1'in son virajına girilirken hem sportif hem de finansal açıdan kritik bir dönemeçte. Şampiyonlar Ligi bileti almak, sadece sportif prestij için değil, aynı zamanda kulübün geleceğini kurtarmak için bir zorunluluk haline geldi.

Ocak ayında Pierre Sage'in, Nisan ayında ise CEO Laurent Prud'homme'un görevden alınması Lyon'a milyonlarca avroya mal olacak. Sage ve ekibine ödenecek tazminat henüz netleşmezken, Eagle Football Group'un kararıyla görevine son verilen Prud'homme'un fesih bedeli de kulüp kasasını zorluyor.

Başkan John Textor'un yönetimsel hamleleri hem sportif hem de mali yönden tartışma konusu olurken, kulübün toplam borcu 540 milyon avroya ulaştı. 15 Kasım'da açıklanan idari küme düşme yaptırımı ise yalnızca Şampiyonlar Ligi vizesi ve güçlü mali garantiyle kaldırılabilecek.

Tüm bu gelişmelere rağmen teknik direktör Paulo Fonseca, takımı sahaya odaklamaya çalışıyor. Fonseca, "Oyuncular bu baskıyı düşünmüyor, tek hedefleri kazanmak," diyerek kriz ortamına rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Lyon için önümüzdeki haftalar hayati önem taşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.