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Spor

Lyon'da Wilfried Zaha krizi! Kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Fildişili oyuncu tepki çeken performansının ardından kadro dışı bırakıldı.

6 Ekim 2024 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Lyon'da Wilfried Zaha krizi! Kadro dışı bırakıldı
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Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da gündemden düşmüyor.

Ligue 1'deki Toulouse maçında sergilediği performans ve tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Wilfried Zaha yine manşetlerde.

Toulouse maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçına yedek kulübesinde başlayan ve süre alamayan Zaha için Nantes karşılaşması öncesi karar verildi.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha'yı bugün oynanacak Nantes maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etmedi.

Lyon'un kafilesinde şu isimler yer aldı: Bengui, Descamps, Perri, Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Niakhate, Omari, Tagliafico, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tessmann, Tolisso, Veretout, Benrahma, Çerki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah.

Lyon ile 2 maça çıkıp 76 dakika sahada kalabilen Zaha 1 asistlik skor katkısı verdi.

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