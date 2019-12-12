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Lyonlu taraftarların çirkin pankartı sonrası Beşiktaşlılar kampanya başlattı

Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Brezilyalı futbolcu için Fransız ekibinin taraftarları Leipzig maçında hakaret içeren pankart açtı. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada 'Beşiktaş'a gel Marcelo' diye kampanya başlattı.

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Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri haline gelen ve daha sonra Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes için çirkin bir pankart açıldı. Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından bir taraftar üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo bu kulübü terk et" yazan bir pankartla sahaya atladı.
 
Pankartı ilk gören isimlerden kaptan Memphis Depay, taraftarın üzerine giderek tepkisini gösterdi ve pankartı indirdi. Lyonlu futbolcular ve taraftarlar saha içerisinde tartıştı, araya güvenlik güçleri girdi.
 
BEŞİKTAŞLILAR HAREKETE GEÇTİ
 
Bu olay Şampiyonlar Ligi'nde Salıs gecesine damga vururken Beşiktaşlı taraftarlar da 32 yaşındaki stoperi yeniden takımlarında görmek için sosyal medyada "Come to Beşiktaş" sloganı ile tag açtı. Yıldız futbolcunun ailesinin Fransa'da mutlu olmadığı ve İstanbul'a dönmek istediği de gelen haberler arasında. Brezilyalı futbolcunun eşi Tatiana, her fırsatta İstanbul'a gezmeye geliyor ve Beşiktaş'ın maçlarını takip ediyor. Türkiye aşığı olan Tatiana Guedes son olarak siyah-beyazlıların Denizlispor ile oynadığı müsabakayı Vodafone Park'ta yerinde takip etmişti.
 
Lyon taraftarı Marcelo'ya "Bu kulübü terk et" yazan pankart açmıştı. Kendini tutamayarak protestocu taraftara bu hareketi yapan Marcelo'nun da Fransız ekibinden ayrılmaya karar verdiği belirtildi.
 
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
 
Beşiktaş ile 61 maçta 5 golü bulunan Marcelo 5.457 dakika forma giydi. Brezilyalı stoper iki kez lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldırdı.
 
LYON'DA NE YAPTI?
 
Lyon formasıyla 108 maça çıkan Marcelo 9 bin 395 dakika sahada kaldı ve 5 gol atıp, iki gol pası verdi. Oyuncu bir kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.  (Sabah)

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