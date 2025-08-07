İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
  • Lyon'u bekleyen büyük tehlike! UEFA'nın kararı bekleniyor
Spor

Lyon'u bekleyen büyük tehlike! UEFA'nın kararı bekleniyor

Avrupa Ligi hayali olan Fransız ekibi Lyon, UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kurallarına takılabilir. Crystal Palace ile sahibi aynı olan Ligue 1 ekibinde bu durum turnuvadan men edilmesine yol açabilir.

7 Ağustos 2025 Perşembe 09:43
Lyon'u bekleyen büyük tehlike! UEFA'nın kararı bekleniyor
Lyon'un Avrupa Ligi hayali büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Kulübün sahibi John Textor'un aynı zamanda Crystal Palace'ın da sahibi olması, UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kriz oluşturdu. Bu durum Fransız devinin turnuvadan men edilmesine yol açabilir.

UEFA, bu nedenle Crystal Palace'ı Konferans Ligi'ne düşürdü. İngiliz ekibi karara itiraz ederek konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı ve Lyon'un ihraç edilmesini talep etti. Kararın 11 Ağustos gibi erken bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Tüm gözler UEFA'dan çıkacak kararda. Lyon cephesinde ise hem oyuncular hem de taraftarlar gergin bir bekleyiş içinde.

