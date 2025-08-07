Lyon'u bekleyen büyük tehlike! UEFA'nın kararı bekleniyor

Lyon'un Avrupa Ligi hayali büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Kulübün sahibi John Textor'un aynı zamanda Crystal Palace'ın da sahibi olması, UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kriz oluşturdu. Bu durum Fransız devinin turnuvadan men edilmesine yol açabilir.

UEFA, bu nedenle Crystal Palace'ı Konferans Ligi'ne düşürdü. İngiliz ekibi karara itiraz ederek konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı ve Lyon'un ihraç edilmesini talep etti. Kararın 11 Ağustos gibi erken bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Tüm gözler UEFA'dan çıkacak kararda. Lyon cephesinde ise hem oyuncular hem de taraftarlar gergin bir bekleyiş içinde.