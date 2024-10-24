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Spor

Lyon'un eski oyuncusundan Beşiktaş itirafı: Sağır ettiler

Fransız ekibi Lyon'un eski futbolcusu Jeremy Morel 2016-2017 yılları arasında Beşiktaş ile oynadıkları maç hakkında konuştu. Stadın çok gürültülü olduğunu söyleyen Morel 'Maçın tamamında sağır edici bir gürültü vardı.' dedi.

24 Ekim 2024 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Lyon'un eski oyuncusundan Beşiktaş itirafı: Sağır ettiler
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Lyon'un eski futbolcusu Jeremy Morel, Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Siyah beyazlı takımla 2016/17 yılları arasında oynadıkları Avrupa Ligi maçına değinen Morel, "İstanbul'da oynadığımız Beşiktaş maçından sonra çok şiddetli bir baş ağrım olmuştu. Maçın tamamında sağır edici bir gürültü vardı." ifadelerini kullandı.

"BİZE GÜÇ VERDİ"

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarına devam eden Fransız eski futbolcu, "Bir metre uzağındaki takım arkadaşımıza sesimizi duyuramıyorduk. Kesinlikle kariyerimin en gürültülü maçıydı. Böyle bir maçtan sağ çıkabilmek bize fazlasıyla güç vermişti." diye konuştu.

Beşiktaş, 2016/17 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a 2-1 mağlup olmuştu. Rövanş maçının normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-1 önde tamamlayan siyah beyazlı takım penaltılar sonucu turnuvaya veda etmişti.

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