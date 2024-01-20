Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız futbolcusu İsmail Yüksek ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar yapılacak transferlere odaklandı ama takımdaki birçok oyuncuya da teklif var. Bunlar içinde en dikkat çekeni de Lyon'un İsmail Yüksek'e yaptığı teklifti. Fransız ekibi, 8 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bonuslarla birlikte 12 milyon Euro'ya ulaşacak bir paket sunmuş ancak yönetim bunu geri çevirmişti.

ISRAR SÜRÜYOR

Lyon, Milli orta saha oyuncusundan vazgeçmiş değil. Fransız basınında yer alan haberlere göre Rennes forması giyen Nemanja Matic için girişimlerini sürdüren Lyon, bir türlü anlaşma sağlayamadı. Rennes'in 35 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro talep etmesi görüşmeleri tıkadı.

KARARI YÖNETİME BIRAKTI

Fransız medyası, Matic konusunda yaşanan bu gelişmeler sonrası Lyon'un rotasını yeniden İsmail Yüksek'e kırdığını yazdı. Teknik direktör Pierre Sage'nin talebi sonrası, İsmail için daha yüksek bir bedelle yeni teklifin yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe, kapıyı 15 milyon Euro'dan açsa da 12 milyon Euro'ya kadar inme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. İsmail Yüksek'in ise bu transferde kararı tamamen yönetime bıraktığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki orta saha bu sezon Fenerbahçe'de 29 maça çıktı. İsmail Yüksek bu dönemde 1 gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu aynı süreçte 4 asist üretti.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 24 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro. A Milli Futbol Takımı'nda 12 maçta şans bulan İsmail Yüksek, 1 gol atma başarısı gösterdi.