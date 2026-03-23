Maaş farkı krizi büyüyor! Zeki Çelik ile Roma arasında anlaşma çıkmazı

Roma forması giyen Zeki Çelik'in geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor. 2022 yılından bu yana Roma forması giyen Zeki Çelik, bu sezon teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini'nin gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı ve takımın önemli isimlerinden biri oldu. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik'in İtalyan ekibindeki durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor ve yönetimi ikna etmeye çalışıyor. Roma, Gian Piero Gasperini ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyor. İtalyan ekibinin Devler Ligi bileti alması bütçe, transfer ve Zeki Çelik'in geleceğini de etkileyecek.

4 MİLYON EURO İSTİYOR

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Roma, yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Zeki Çelik'e yıllık 2.4 milyon euro teklif etti. Zeki Çelik ise yeni sözleşmede 4 milyon euro istiyor. İtalyan basınında yer alan haberde, Roma'nın teklifi ve Zeki Çelik'in talebi arasındaki fark nedeniyle milli futbolcunun kulüpteki geleceğinin kısa sürede netleşmesinin beklenmediği yazıldı.

PERFORMANSI

Roma forması altında 4 sezonda 143 maça çıkan Zeki Çelik, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.