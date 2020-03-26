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Spor

Maaş krizi yaşanıyor! Barcelona oyuncuları maaş kesintisini kabul etmiyor!

Barcelonalı futbolcuların bir kısmı, kulübün maaş kesintisi yapmasını kabul etmedi ve maaşlarını tam olarak almak istediklerini iletti.

26 Mart 2020 Perşembe 00:58 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 00:58
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Barcelonalı futbolcular, koronavirüs pandemisi boyunca maaşların yüzde 70'lik kesinti yapılmasına itiraz etti.

Barselona merkezli Sport gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, futbolcuları tek tek arayarak pandemi süresince maaşları tam olarak ödeyemeyeceklerini ve yüzde 70'lik kesinti yapmak zorunda olduklarını iletti. Futbolcuların bir kısmı bu kesintiyi anlayışla karşılarken, yüksek maaş alan bazı futbolcular kesintiye karşı çıktı.

TAM MAAŞ İSTİYORUZ

Gazetenin haberine göre; kesintiye karşı çıkan futbolcuların ortaya koyduğu sebep ise yapılan pahalı transferler ve bu transferlerin herhangi bir katkısı olmaması.

Kulübün kaynaklarını doğru ve efektif biçimde kullanmadığını belirten futbolcular, bu nedenle Bartomeu'ya maaşlarını tam olarak almak istediklerini iletti.

Öte yandan, Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi ise İspanya ve Arjantin'deki koronavirüsle mücadeleye 1 milyon euro bağışta bulundu.

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