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Spor

Maaş teklifi belli oldu! Aslan'da kaleci hedefi Svilar

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da ibre Roma'nın file bekçisi Milan Svilar'a döndü. Sarı kırmızılıların başarılı eldivene önerdiği maaş bedelini İtalyan basını duyurdu. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Maaş teklifi belli oldu! Aslan'da kaleci hedefi Svilar
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Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni birgelişme yaşandı.

İtalya basınından La Repubblica'nın haberine göre Galatasaray, Roma forması giyen kaleci Mile Svilar için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı file bekçisine yıllık 6 milyon euro net maaş teklif etti.

KULÜPLER ARASINDA RESMİ GÖRÜŞME YOK

Haberde, Galatasaray'ın şu an için Roma ile resmi bir temas kurmadığı, ancak oyuncu cephesiyle doğrudan iletişime geçtiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transfer için ciddi bir hazırlık süreci yürüttüğü belirtildi.

ROMA KALMASINI İSTİYOR, GALATASARAY BASTIRIYOR

Svilar, geride kalan sezonda Roma'nın kalesinde güven veren bir performans ortaya koydu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç kalecinin performansı Serie A'da olumlu yorumlar alırken, Roma'nın da oyuncuyu takımda tutmak istediği ifade edildi.

Ancak Galatasaray'ın sunduğu yüksek maaş teklifi, Svilar'ın kararını etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

İtalyan kaynaklar, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgularken, Galatasaray'ın bu transferi sonuçlandırma konusunda istekli olduğu ifade ediliyor. Roma cephesinin şu aşamada Svilar'ı bırakma niyeti bulunmasa da teklifin boyutu ve oyuncunun tutumu, sürecin yönünü değiştirebilir.

ROTA SVILAR'A DÖNDÜ

Galatasaray'ın, kaleci transferinde öncelikli hedeflerinden sonuç alamamasının ardından rotasını Mile Svilar'a çevirdiği öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda sarı-kırmızılılar, kale bölgesine önemli bir takviye yapmış olacak.

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