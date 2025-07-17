Her geçen gün ışığını biraz daha parlatan Kenan Yıldız ile ilgili ayrılık haberleri gündemdeydi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan 20 yaşındaki futbolcu için Juventus harekete geçti.

Kenan Yıldız ile yola devam etmek isteyen ve takımı onun üzerine inşa etmeyi planlayan İtalyan temsilcisi yeni bir sözleşme için kolları sıvadı.

KENAN YILDIZ İLE YENİ SÖZLEŞME

Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. İtalyan basınında yer alan haberde; Özellikle Barcelona ve Bayern Münih'in ciddi şekilde ilgilendiği Kenan Yıldız için Juventus'un elini çabuk tuttuğu aktarıldı.

İtalyan ekibinin, Kenan Yıldız'ın 2029'da bitecek sözleşmesini 2030'a uzatacağı, bununla birlikte milli futbolcunun maaşında ciddi bir iyileştirme yaparak net kazancını 4 milyon euro seviyelerine çekeceği belirtildi.

Haberde Kenan Yıldız'ın da kararını Juventus'ta kalmaktan yana kullandığını ve tarafların anlaşmaya yakın olduğuna değinildi.

KAPI YİNE DE ÇALINABİLİR

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız ile sözleşme yenileyecek de olsa kapısının çalınabileceği ifade edildi. Barcelona ve Bayern Münih'in genç yıldızın transferi için 80 milyon euro bedeli gözden çıkardığı öne sürüldü.

Kenan Yıldız altyapı eğitimini Alman devi Bayern Münih'te almıştı.

JUVENTUS KARNESİ

Juventus formasıyla bugüne dek tüm kulvarlarda 84 maça çıkan Kenan Yıldız takımı adına 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi