Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka, 8 yılın ardından Alman devine veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Alman yıldızın yeni adresi ise netleşiyor.

Süper Lig'de hedeflediği başarıya ulaşamayan ve başkanlık seçimine giden Fenerbahçe'de başkan adayları transfer için şimdiden harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yıldız takviyelerle takımı güçlendirmeyi hedeflerken bonservisini elinde bulunduran Leon Goretzka'yı da gündemine aldı.

Alman futbolcunun menajeriyle temasa geçen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yıldız orta sahanın şartlarını sordu. 31 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık sözleşme ve sezonluk 5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Avrupa'dan da talipleri bulunan Goretzka, Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakarken, Fenerbahçe cephesi de mali şartları olumlu buluyor.

Bu sezon 46 maçta forma giyen Alman yıldız, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.