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Spor

Maaşı bile ortaya çıktı! Mohamed Salah 3 yıllığına imzayı atıyor

Liverpool ile olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mohamed Salah, kontratını erken feshederek takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız için Fenerbahçe dahil birçok kulüp devreye girerken, Suudi Arabistan'dan yapılan teklif dudak uçuklattı. İşte Mohamed Salah transferinin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ10 Haziran 2026 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Maaşı bile ortaya çıktı! Mohamed Salah 3 yıllığına imzayı atıyor
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Sezonun bitimiyle birlikte mevcut sözleşmesinin sonlandırarak Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah'ın yeni adresi netleşiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; İtalya'dan Juventus ve Roma, Süper Lig'den Fenerbahçe, MLS'ten San Diego FC ve Suudi Arabistan ekipleri, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.

MOHAMED SALAH'A DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Suudi Arabistan'dan birçok talibi bulunan Mohamed Salah için 3 yıllığına dudak uçuklatan bir teklif geldi. Arabistan ekibi Al-Ittihad, Mısırlı futbolcuya yıllık 65 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu.

İngiliz basını; Salah'ın teklifi kabul etmesi halinde mevcut maaşının 6 kat daha fazlasını kazanacağı aktardı.

Mısırlı futbolcunun kariyerine dair net kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonda Liverpool'da 41 maçta süre alan Salah, 12 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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