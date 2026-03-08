Dünya futbol tarihinin en önemli futbolcuları arasında başı çeken isimlerden Lionel Messi'nin yıllık kazancı gündem oldu.

Inter Miami'de kariyerine devam eden Arjantinli yıldız, ilerleyen yaşına rağmen 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymeyi hedefliyor.

Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yaptığı açıklamasında "Lionel Messi'ye yılda 70 ila 80 milyon dolar arasında ödeme yapıyorum. Her kuruşuna değiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de futbol hayatını sürdüren Messi, Inter Miami formasıyla 91 resmi maçta 80 gol ve 44 asist yaptı.