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Spor

Maaşı beğenmedi! Mesut Özil, Fenerbahçe'yi reddetti

Arsenal'ın 31 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'in Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:03 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:07
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Fenerbahçe'nin transferini istediği Mesut Özil konusunda Almanya'dan sıcak bir haber geldi.

BILD Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini iddia etti.

Arsenal'den senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği ifade edildi.

"SEMBOLİK RAKAMA GELİRSE OLUR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz günlerde, "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut Özil, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. 12 milyon euro net para alıyor. Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık." demişti.

Arsenal'de Mikel Arteta'nın tercih ettiği isimler arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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