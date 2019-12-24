Maaşın kralı Barcelona’da

Star Spor 24.12.2019 22:37 - Güncelleme: 24.12.2019 22:37

TÜRKİYE’DE özellikle 4 Büyükler mali yönden batağa saplanmış olsa da Avrupa kulüplerinin değil bütçeleri, maaşları bile duduk uçuklatıyor. İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere liglerinde mücadele eden kulüplerin maaşlarının incelendiği raporda en çok maaşı İspanyol devi Barcelona’nın ödediği ortaya çıktı. Katalan ekibi oyuncularına aylık ortalama 11.4 milyon euro (yaklaşık 75 milyon TL) ödüyor. Barça’yı aynı ülkeden Real Madrid 10 milyon euro ile takip ederken, Juventus 9.3 milyon euro ile üçüncü, PSG de 8.2 milyon euro ile dördüncü sırada yer aldı. En çok maaş alan futbolcuların başında ise Barcelona forması giyen Lionel Messi 8.3 milyon euro ile birinci, Ronaldo 4.7 milyon euro ile ikinci sırada bulunuyor.