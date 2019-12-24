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Spor

Maaşın kralı Barcelona’da

İspanyol devi, ayda 11.4 milyon euro (yaklaşık 75 milyon TL) ile Avrupa’da futbolcularına ortalamada en çok maaş ödeyen kulüp oldu. Barça’yı 10 milyon euro ile R.Madrid, 9.3 milyon euro ile Juve izledi.

Star Spor24.12.2019  22:37 - Güncelleme: 24.12.2019  22:37

TÜRKİYE’DE özellikle 4 Büyükler mali yönden batağa saplanmış olsa da Avrupa kulüplerinin değil bütçeleri, maaşları bile duduk uçuklatıyor. İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere liglerinde mücadele eden kulüplerin maaşlarının incelendiği raporda en çok maaşı İspanyol devi Barcelona’nın ödediği ortaya çıktı. Katalan ekibi oyuncularına aylık ortalama 11.4 milyon euro (yaklaşık 75 milyon TL) ödüyor. Barça’yı aynı ülkeden Real Madrid 10 milyon euro ile takip ederken, Juventus 9.3 milyon euro ile üçüncü, PSG de 8.2 milyon euro ile dördüncü sırada yer aldı. En çok maaş alan futbolcuların başında ise Barcelona forması giyen Lionel Messi 8.3 milyon euro ile birinci, Ronaldo 4.7 milyon euro ile ikinci sırada bulunuyor. 

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