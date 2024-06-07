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Spor

Maaşına rekor zam yapıldı! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi yapılan imza töreni ile uzatıldı. Deneyimli teknik adamın yeni maaşı da belli oldu.

7 Haziran 2024 Cuma 11:56 - Güncelleme:
Maaşına rekor zam yapıldı! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
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Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da söz konusu başarıların en büyük mimarlarından biri olarak öne çıkan Okan Buruk'un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

İmza töreninde Okan Buruk'un rakam konuşmadığını belirten Özbek, "Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak!" ifadelerini kullandı.

MAAŞINA REKOR ZAM YAPILDI

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon 20 milyon TL maaş alıyordu. Yeni anlaşmayla Buruk'un yıllık ücretinin ilk sezonda 110 milyon TL olacağı öğrenildi. İkinci yılında ise başarılı teknik adam, 140 milyon TL kazanacak.

50 yaşındaki futbol adamı, şu ana dek sarı-kırmızılı takımla 2 kez Süper Lig ve 1 defa da Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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