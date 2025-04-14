İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0511
  • EURO
    43,3181
  • ALTIN
    3924.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mac Allister için Real Madrid iddiası

Real Madrid'in, Liverpool'un yıldız orta sahası Alexis Mac Allister ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber Merkezi14 Nisan 2025 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
Mac Allister için Real Madrid iddiası
ABONE OL

İspanyol devi Real Madrid, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

Marca'nın haberine göre; Liverpool'un yıldız oyuncusu Alexis Mac Allister'in Real Madrid ile isminin anılması, oyuncunun babasının yaptığı açıklamalarla daha da dikkat çekici bir hal aldı. Arjantinli oyuncunun babası, bir televizyon programına verdiği demeçte oğlunun Real Madrid'e transferiyle ilgili konuşarak "Şimdilik Liverpool'dan ayrılmayı düşünmüyor" dese de, kapıyı açık bıraktı.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLİNMEZ"

"Alexis şu an Liverpool'da çok mutlu. Manchester'da yaşıyor, yakın çevresinde arkadaşları ve takım arkadaşları var. İngilizceyi iyi konuşuyor, bu yüzden adaptasyon süreci de kolay oldu. Ama zaman ne gösterir bilinmez," sözleriyle geleceğe dair spekülasyonların önünü açtı.

PERFORMANSI

Arjantinli yıldız bu sezon Livepool ile çıktığı 45 karşılaşmada 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.