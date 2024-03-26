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Spor

Mac Allister'dan Messi'ye övgü dolu sözler!

Liverpool'un formasını terleten Alexis Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2024 Salı 21:18 - Güncelleme:
Mac Allister'dan Messi'ye övgü dolu sözler!
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Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Mac Allister, "Diğer oyunculara pek çok şekilde yardımcı oluyor. Çok sakin ve kibar. Ama karakteri, iletişiminde kendini gösteriyor. Sahada nasıl biri olduğu hakkında konuşmaya gerek yok. İnsanlar her şeyi kendileri görebilir" dedi.

Arjantinli orta saha oyuncusu ayrıca, "Benim için tarihteki en iyi oyuncu Messi. İlk başta, "Messi ile antrenman yapacağım ve onunla birlikte oynayacağım" şeklinde düşünmüştüm. Ama sonra onun ne kadar harika bir insan olduğunu anladım. Belki insanlar bunu fark etmiyor ama bu da çok önemli." diye konuştu.

25 yaşındaki Mac Allister, Messi ile birlikte 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

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