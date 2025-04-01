UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde maç saat 18.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

CANLI SKOR: Trabzonspor 0-0 Inter

TRABZONSPOR'UN 11'İ

Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Alihan, Salih, Boran, Onuralp, Abdurrahman, Ömer Faruk.

Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic, De Pieri, Spinacce, Mosconi

HEDEF YARI FİNAL

Girişlerin VIP tribünü haricinde ücretsiz olduğu karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.