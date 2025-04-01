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Spor

Maç başladı! Trabzonspor U19 yarı final için sahada

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i konuk ediyor. Bordo mavililer maçtan galibiyetle ayrılması durumunda yarı finale adını yazdıran taraf olacak.

Haber Merkezi1 Nisan 2025 Salı 18:08 - Güncelleme:
Maç başladı! Trabzonspor U19 yarı final için sahada
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UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde maç saat 18.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

CANLI SKOR: Trabzonspor 0-0 Inter

TRABZONSPOR'UN 11'İ

Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Alihan, Salih, Boran, Onuralp, Abdurrahman, Ömer Faruk.

INTER'İN İLK 11'İ

Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic, De Pieri, Spinacce, Mosconi

HEDEF YARI FİNAL

Girişlerin VIP tribünü haricinde ücretsiz olduğu karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

  • Trabzonspor U19
  • UEFA Gençlik Ligi
  • çeyrek final

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