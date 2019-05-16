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Maç bitti sancısı devam ediyor! 'İnanılmaz kararlar...'

Son haftalarda yaşanan hakem tartışmalarının üstüne bir yenisi daha eklendi. G.Saray lehine 2 penaltı kararı çıktı. Akhisar 10 kişi kaldı. Ege temsilcisi, Arslanboğa’ya isyan etti.

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LİGDE son haftalarda gündemden düşmeyen hakem kararlarının sonrasında Sivas’ta Türkiye Kupası finali oynandı. Galatasaray maçta 1-0 geri düşerken, hakem Suat Arslanboğa, Sarı-Kırmızılılar adına 2 penaltı kararı verdi. Özellikle Diagne’ye yapılan hareket sonrasında beyaz noktasının gösterilmesi, Ege temsilcisini adeta çıldırttı.

BUNA DA PENALTI VER!

Lopes itirazdan ikinci sarı kartını görerek atıldı. Kaleci Fatih, Diagne’nin daha sonra yere düştüğü bir pozisyonda, hakeme dönerek, “Buna da penaltı ver” dedi. 90 dakikanın ardından da itirazlar devam etti. Akhisarlılar, çılgına döndü.

ANLAM VEREMİYORUZ

Futbolcular, “Bugün inanılmaz karalar vardı. Gerçekten buna anlam veremiyoruz. Zaten küme düştük. Bu kupa bizim için çok anlamlıydı. Bugün hak ettiğimizi düşünüyoruz ama hak ettiğimizi alamadık” yorumunda bulundu. Akhisarspor taraftarları da 90 dakikanın ardından hakeme büyük tepki gösterdi. Bir Türkiye Kupası finali de böylece geride kalırken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

(Aksam)

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