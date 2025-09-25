İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4696
  • EURO
    48,5198
  • ALTIN
    5000.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç esnasında darbe almıştı! Eski Arsenalli futbolcu 21 yaşında hayatını kaybetti
Spor

Maç esnasında darbe almıştı! Eski Arsenalli futbolcu 21 yaşında hayatını kaybetti

Arsenal alt yapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu Billy Vigar, takımı Chichester City'nin Wingate & Finchley ile oynadığı karşılaşmada kafasını beton duvara çarpmıştı. Ağır şekilde yaralanana genç oyuncu ameliyata alınmıştı. Vigar tüm müdahalelere rağmen ameliyattan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi25 Eylül 2025 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
Maç esnasında darbe almıştı! Eski Arsenalli futbolcu 21 yaşında hayatını kaybetti
ABONE OL

İngiltere futbol camiası, genç yetenek Billy Vigar'ın trajik ölümüyle yasa boğuldu.

21 yaşındaki futbolcu, Chichester City ile Wingate & Finchley arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta başına aldığı ağır darbe sonucu yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ ÇARPIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında topu oyunda tutmaya çalışırken beton duvara çarpan Vigar, ağır şekilde yaralandı. O anlarda saha kenarında büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Ağır beyin travması geçiren genç futbolcu, yapay komaya alındı ve salı günü hayati risk nedeniyle ameliyata alındı. Ancak perşembe sabahı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"SEVDİĞİ SPORU YAPARKEN ARAMIZDAN AYRILDI"

Ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi. Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. İlk günden beri gelen destek mesajları, Billy'nin futbol dünyasında ne kadar sevildiğini gösteriyor. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı."

ARSENAL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbola 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan Billy Vigar, kulübün U18 ve Premier Lig 2 takımlarında düzenli forma giydi. 2021-2022 sezonunda U18 Premier League'de dört gol ve iki asistlik performans sergileyen genç futbolcu, 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz yaz Chichester City'ye transfer olan Vigar, İngiltere alt liglerinde kendini geliştirmeye devam ediyordu.

Billy Vigar'ın ölümü, sadece ailesini ve kulübünü değil, tüm futbol camiasını derinden etkiledi. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu, sahada gösterdiği tutku ve karakteriyle anılacak.

  • Billy Vigar
  • Chichester City
  • ameliyat

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.