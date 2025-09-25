İngiltere futbol camiası, genç yetenek Billy Vigar'ın trajik ölümüyle yasa boğuldu.

21 yaşındaki futbolcu, Chichester City ile Wingate & Finchley arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta başına aldığı ağır darbe sonucu yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ ÇARPIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında topu oyunda tutmaya çalışırken beton duvara çarpan Vigar, ağır şekilde yaralandı. O anlarda saha kenarında büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Ağır beyin travması geçiren genç futbolcu, yapay komaya alındı ve salı günü hayati risk nedeniyle ameliyata alındı. Ancak perşembe sabahı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"SEVDİĞİ SPORU YAPARKEN ARAMIZDAN AYRILDI"

Ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi. Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. İlk günden beri gelen destek mesajları, Billy'nin futbol dünyasında ne kadar sevildiğini gösteriyor. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı."

ARSENAL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbola 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan Billy Vigar, kulübün U18 ve Premier Lig 2 takımlarında düzenli forma giydi. 2021-2022 sezonunda U18 Premier League'de dört gol ve iki asistlik performans sergileyen genç futbolcu, 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz yaz Chichester City'ye transfer olan Vigar, İngiltere alt liglerinde kendini geliştirmeye devam ediyordu.

Billy Vigar'ın ölümü, sadece ailesini ve kulübünü değil, tüm futbol camiasını derinden etkiledi. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu, sahada gösterdiği tutku ve karakteriyle anılacak.