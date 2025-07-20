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Spor

Maç kadrosunda yer almadı! Monaca'da Paul Pogba krizi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da Nottingham Forest'a karşı oynanan maçta Paul Pogba'nın kadroya alınmaması hayal kırıklığına yol açtı.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Maç kadrosunda yer almadı! Monaca'da Paul Pogba krizi
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AS Monaco taraftarları, yazın önemli transferleri Paul Pogba ve Ansu Fati'nin kulübün Nottingham Forest'a karşı oynadığı son sezon öncesi maçının kadrosuna alınmamasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Manchester United ve Juventus'un eski orta saha oyuncusu Pogba ve daha önce Barcelona'da forma giyen Fati, bu yaz Monaco'ya büyük bir hayranlıkla geldi. Ancak sahadaki etkileri henüz görülmedi. Hutter geçen hafta, ikilinin yakın geçmişteki sınırlı rekabetçi eylemleri nedeniyle optimum fitness seviyelerine ulaşmakta zorlandıklarını ima etmişti. Koç sabırlı olunmasını istedi ve her iki yıldızın da aceleye getirilmek yerine uygun zamanda sahaya sürüleceği konusunda ısrar etti.

Cumartesi günü Nottingham Forest'a karşı oynanacak maç, pek çok kişi tarafından Pogba ve Fati'yi Monaco renkleri altında nihayet görebilmek için potansiyel bir fırsat olarak görülüyordu. Ancak takım listeleri açıklandığında, bekleyişin devam edeceği açıktı.

Pogba için bu durum, futbola geri dönmek için verdiği uzun ve sinir bozucu mücadelenin bir başka bölümüne işaret ediyor. Dopingden aldığı 18 aylık men cezasını çektikten sonra 2018 Dünya Kupası galibi yeni bir işveren bulmakta zorlandı ancak sonunda, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın elitleriyle karşılaşmadan önce kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Monaco tarafından kurtarıldı.

Monaco'nun Ligue 1 sezonuna başlamadan önce sezon öncesi iki hazırlık maçı daha var. Takım 26 Temmuz'da Arminia Bielefeld ile karşılaşacak ve ardından 3 Ağustos'ta Ajax'la bir karşılaşma oynayacak. Bu iki karşılaşma, kulübün 17 Ağustos'ta Le Havre'a karşı oynayacağı sezon açılışından önce Pogba ve Fati için birkaç dakika kazanabilecekleri son fırsatları temsil edebilir.

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