İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2025 Salı / 24 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2593
  • EURO
    43,8101
  • ALTIN
    4184.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç öncesi gerginlik! Abdülkerim Bardakcı taraftarlarla tartıştı
Spor

Maç öncesi gerginlik! Abdülkerim Bardakcı taraftarlarla tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, ev sahibi takımın taraftarları ile tartıştı.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
Maç öncesi gerginlik! Abdülkerim Bardakcı taraftarlarla tartıştı
ABONE OL

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde , sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile eski takımının taraftarları arasında tartışma çıktı.

Mücadele öncesi zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

TARAFTARLA TARTIŞMA ÇIKTI

Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesini de Konyaspor'un forveti Umut Nayir önledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.