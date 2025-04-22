Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde , sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile eski takımının taraftarları arasında tartışma çıktı.
Mücadele öncesi zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı.
TARAFTARLA TARTIŞMA ÇIKTI
Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı.
Tartışmanın büyümesini de Konyaspor'un forveti Umut Nayir önledi.
Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti.