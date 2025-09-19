İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3883
  • EURO
    48,7231
  • ALTIN
    4873.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç öncesi sürpriz paylaşım! Beşiktaş'tan VAR hakemine gönderme
Spor

Maç öncesi sürpriz paylaşım! Beşiktaş'tan VAR hakemine gönderme

Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi flaş bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi VAR hakemi Erkan Engin'e göndermede bulundu. İşte detaylar...

Haber Merkezi19 Eylül 2025 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Maç öncesi sürpriz paylaşım! Beşiktaş'tan VAR hakemine gönderme
ABONE OL

Bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın VAR hakemi Erkan Engin hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında, "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş, bu mesajını daha önce tartışmalı kararların yaşandığı Hatayspor, Göztepe, Bodrum FK ve Alanyaspor maçlarından karelerin bulunduğu bir görselle destekledi.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.