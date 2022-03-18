Maç oynanırken kendini kale direğine kelepçeledi!

18 Mart 2022 Cuma 09:40 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 09:40

Everton-Newcastle United maçında şok eden bir olay yaşandı! Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında bir taraftar sahaya girerek kendisini kale direğine kelepçeledi. 48'de yaşanan bu olay sonrası maç dururken derhal sahaya giren görevliler plastik kelepçeyi uzun süre kesemedi.



TARAFTAR KENDİNİ DİREĞE KELEPÇELEDİ

Tüm bunlar yaşanırken sahaya atlayan bir başka taraftar, kendisini kelepçeleyen taraftara saldırdı. Maç yaklaşık 7-8 dakika sürerken kelepçenin kesilmesi sonrası mücadele kaldığı yerden devam etti.

Bu arada nefesleri kesen mücadeleyi Everton 90+9'da Iwobi'nin attığı golle 1-0 kazanmasını bildi.