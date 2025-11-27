İSTANBUL 22°C / 12°C
  Maç sonu bizzat görüştü! Arda Güler'den özür diledi
Spor

Maç sonu bizzat görüştü! Arda Güler'den özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 60 dakika sahada kaldı. Maçın ardından Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler ile görüşerek milli oyuncudan özür diledi. İşte detaylar...

27 Kasım 2025 Perşembe 14:25
Maç sonu bizzat görüştü! Arda Güler'den özür diledi
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'u 4-3 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı müsabakada 60 dakika süre aldı.

Arda'nın yerine Jude Bellingham'ı sahaya süren Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maçın hemen ardından Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

XABİ ÖZÜR DİLEDİ

İspanyol basınında yer alan haberde, Xabi Alonso Olympiakos maçı sonrası Arda Güler ile özel görüşerek milli oyuncudan özür diledi.

Haberin detaylarında Xabi Alonso'nun Arda'yı oyundan alması nedeniyle pişman olduğu ve yanlış bir karar verdiği dile getirildi.

Deneyimli teknik adamın Arda Güler'e, "Seni oyundan almamalıydım. Sen çıktıktan sonra takım hücumdan vazgeçip tehlikeli pozisyonlar üretemedi. Bu durum neredeyse maçı kaybetmemize neden oluyordu." dediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev aldı. 20 yaşındaki milli yıldız bu maçlarda Real'e 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

