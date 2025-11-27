Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'u 4-3 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı müsabakada 60 dakika süre aldı.

Arda'nın yerine Jude Bellingham'ı sahaya süren Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maçın hemen ardından Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

XABİ ÖZÜR DİLEDİ

İspanyol basınında yer alan haberde, Xabi Alonso Olympiakos maçı sonrası Arda Güler ile özel görüşerek milli oyuncudan özür diledi.

Haberin detaylarında Xabi Alonso'nun Arda'yı oyundan alması nedeniyle pişman olduğu ve yanlış bir karar verdiği dile getirildi.

Deneyimli teknik adamın Arda Güler'e, "Seni oyundan almamalıydım. Sen çıktıktan sonra takım hücumdan vazgeçip tehlikeli pozisyonlar üretemedi. Bu durum neredeyse maçı kaybetmemize neden oluyordu." dediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev aldı. 20 yaşındaki milli yıldız bu maçlarda Real'e 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.