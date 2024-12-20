Fenerbahçeli yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

Eyüpspor- Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli yöneticiler ile Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma oldu. Olaya önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da müdahalesiyle olay yatıştırıldı.