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Spor

Maç sonu tepki! Eddie Newton: Net penaltıydı

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton Denizlispor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda hakeme sitem etti. Serkan'ın pozisyonunun net penaltı olduğunu söyleyen Newton, 'İki penaltı kararı vardı ve bir de verilmesi gereken golümüz vardı' dedi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:27 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:44
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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Hakem kararlarına dikkat çeken Newton, "İlk 20 dakika sonrasında maçın tek hakimi bizdik, domine eden bizdik. 2. yarıya çıktığımızda bu açıkça görüldü. Yine aleyhimize kararlar verildi, penaltı kararı vardı, verilmeyen golümüz var. Yeni arkadaşlarımızın performansı memnun ediciydi. Benik ve Lewis 48 saat önce aramıza katıldılar, performansları memnun ediciydi, bu kolay değil. Genel olarak performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

SERKAN'IN POZİSYONU NET PENALTI

Bir penaltının verilmediğini söyleyen teknik adam, "Sakatlıklar var, elimizdeki oyunculara uyacak bir sistem bulmaya çalıştık. 20 dakika sonrasında da oyunu domine ettik. Serkan'ın bir penaltı pozisyonu var, net bir penaltı, Tony'nin penaltısı var, Abdülkadir'in ofsayt ile iptal edilen bir golü var. Bence lehimize verilmesi gereken iki penaltı kararı vardı ve bir de verilmesi gereken golümüz vardı." dedi.

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