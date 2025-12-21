Maç sonu üçlüsü Mauro Icardi'den

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçının arından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kuzey tribünün olduğu tarafta giden futbolcular, kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.

Daha sonra taraftarlar isteği üzerine Mauro Icardi, sahanın ortasında gitti ve üçlü çektirdi.