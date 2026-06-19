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Spor

MAÇ SONUCU: ABD: 2 - Avustralya: 0

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımı'mızın yer aldığı D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, karşı karşıya geldiği Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ABD, gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti ve son 32 tur biletini aldı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 18:51 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: ABD: 2 - Avustralya: 0
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2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımızın yer aldığı D grubunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan ABD, grupta 2'de 2 yaptı.

Maçta dakikalar 11'i gösterirken Avustralya, Burgess'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarının son bölümlerinde dakika 45'te ise ABD, bu kez Freeman'ın golüyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve ABD, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ABD, 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son hatasında ABD, millilerimiz ile karşılaşacak. Avustralya ise Paraguay karşısında galibiyet arayacak.

İŞTE PUAN DURUMU

1- ABD: 6 puan

2- Avustralya: 3 puan

3- Türkiye: 0 puan

4- Paraguay: 0 puan

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