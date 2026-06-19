2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımızın yer aldığı D grubunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan ABD, grupta 2'de 2 yaptı.

Maçta dakikalar 11'i gösterirken Avustralya, Burgess'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarının son bölümlerinde dakika 45'te ise ABD, bu kez Freeman'ın golüyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve ABD, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ABD, 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son hatasında ABD, millilerimiz ile karşılaşacak. Avustralya ise Paraguay karşısında galibiyet arayacak.

İŞTE PUAN DURUMU

1- ABD: 6 puan

2- Avustralya: 3 puan

3- Türkiye: 0 puan

4- Paraguay: 0 puan