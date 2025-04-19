Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 45. dakikada Banza kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 42'ye çıkarttı. Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Konuk ekip Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Folcarelli yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Trabzonspor, daha önce yine Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cham'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmada kaldı.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser, meşin yuvarlağı kurtardı.

28. dakikada Cihan'ın sol kanattan ortasında arka direkte bulunan Visca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Cham'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

59. dakikada Zubkov'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Batagov'un sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın yerden plase vuruşunda kaleci Murat Eser, meşin yuvarlağı çıkardı.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Murat Eser, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Maestro dk. 62), Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Bünyamin Balat, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Yusuf Barasi dk. 62), Ozan Demirbağ (Salih Kavrazlı dk. 62)

Yedekler: Vedat Karakuş, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Ali Yavuz Kol, Kadir Karayiğit, Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Savic, Batagov, Tim Jabol Folcarelli (Ozan Tufan dk. 34), Mendy, Cihan Çanak (Zubkov dk. 58), Cham (Arif Boşluk dk. 58), Visca (Okay Yokuşlu dk. 84), Banza

Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Nwakaeme, Sikan, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Banza (dk. 45)(Trabzonspor)

Sarı kart: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)