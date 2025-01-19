Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 69 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Adana Demirspor'da Yusuf Barasi 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki son golünü Fenerbahçe'ye atan Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

DUSAN TADIC OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Sarı lacivertlilerde maça yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic, 66. dakikada oyuna dahil oldu. Sırp yıldız, 69 ve 71. dakikalarda yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Fenerbahçe bu galibiyetle ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Adana Demirspor ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe bu galibiyetinin ardından puanını 45'e yükseltti ve puan kaybı yaşayan lider Galatasaray'la farkı 6 puana indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile oynayacak. Adana Demirspor ise Rizespor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor maçına İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Fred Rodrigues, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri, Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın 11'iyle çıktı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic ve Cenk Tosun yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta deplasmanda 3-2 galip geldikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 ismi değiştirdi.

Portekizli teknik adam, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'a kaleyi emanet ederken, söz konusu mücadelede 11'de oynayan Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic'i bu karşılaşmada yedek kulübesine aldı, yerlerine Levent Mercan ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 FARKLI İSİM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 1-0 yenildikleri Gaziantep FK maçının kadrosuna göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti.

Mavi-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında sahaya Deniz Eren Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası ve Nabil Alioui 11'iyle çıktı.

Adana Demirspor'da yedek kulübesinde Murat Eser, Vedat Karakuş, Abat Aimbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak ve Kadir Karayiğit yer aldı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Osman Kaynak ve Abat Aimbetov'un yerine Jovan Manev ve Nabil Alioui'ye şans verdi.

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı, statta kendisine ayrılan yeri doldurdu. Adana Demirspor taraftarı da önceki maçlara göre bu karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar, "Görün, Duyun, Bilin! Demirspor'u karanlığa gömmeyin" yazılı büyük bir pankart açtı.

Adana Demirsporlu futbolcular da seremoniye üzerinde "Bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır. Haydi Adana koruyucu aile olalım" yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerimden dışarı gitti.

24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında kale önünde Youssef En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

25. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Oğuz, pasını penaltı noktasında bulunan İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Deniz üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada İzzet Çelik'in sol kanattan ceza sahası içine girip pasın sağ taraftan gelen Alioui'ye aktardı. Alioui'nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda top direğe da çarpıp ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, İrfan Can Kahveci'nin, Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

56. dakikada orta sahada Mert Müldür'e müdahalesi sonrasında Yusuf Barasi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Hakem Halil Umut Meler, En-Nesyri'nin, Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada Tadic'in sol kanatta ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1

71. dakikada Mert Müldür'ün attığı uzun pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tadic'in, kaleci Deniz'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı En-Nesyri kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-2

74. dakikada En-Nesyri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle düzelten Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+1. dakikada Amrabat'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, (Ozan Demirbağ dk. 66), Jovan Manev, Arda Okan Kurtulan, İzzet Çelik, (Bünyamin Balat dk. 80), Maestro, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, (Aksel Aktaş dk. 80), Yusuf Barasi, Nabil Alioui (Abat Aymbetov dk. 46)

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Osman Kaynak, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, (Çağlar Söyüncü dk. 46), Levent Mercan, Oğuz Aydın, (Dusan Tadic dk. 66), Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, (Bright Osayi-Samuel dk. 46), İrfan Can Kahveci, (Sofyan Amrabat dk. 72), Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, (Cenk Tosun dk. 76)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Youssef En-Nesyri (dk.69 – 71), Edin Dzeko (dk.74) Cenk Tosun( dk. 90+ 2), (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Yusuf Barasi (dk. 56) ( Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alexander Djiku, Jose Mourinho (Fenerbahçe), İzzet Çelik (Adana Demirspor)