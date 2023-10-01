Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli 2 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Patrick Kluivert'ın ekibi Adana Demirspor ile Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 4-0 kazanırken goller; 30 ve 47. dakikada Mario Balotelli'den, 71. dakikada, Younes Belhanda'dan ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 14 puana yükselen Adana Demirspor 3. sıradaki yerini korurken, 7 puanda kalan Alanyaspor 13. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u ağırlarken, Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

YUSUF SARI DAMGA VURDU

Adana Demirspor'un milli oyuncusu Yusuf Sarı, Alanyaspor maçında yaptığı asistlerle maça damgasını vurdu. 24 yaşındaki oyuncu takımının attığı 3 golde de asisti yapan isim olarak öne çıktı.

ÖMER ERDOĞAN CEZALIYDI

Alanyaspor'da Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek cezalı durumda düşen teknik direktör Ömer Erdoğan takımının başında yer alamadı. Erdoğan'ın yerine yedek kulübesinde yardımcısı İsmail Serbest yer aldı.

EN GOLCÜ İKİ TAKIMINDAN BİRİ

Alanyaspor önünde 4 gol bulan Adana Demirspor, ligde toplamda 18 gole ulaştı. Adana Demirspor, 18 golü bulunan Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Nani'nin sol kanatta ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

14. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası içinde ortasında arka direkte yükselen Cordova'nın kafasında top üstten dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı civarından Yusuf Sarı'nın sol ayağıyla sert şutunda önce savunmada Richard'a çarpan topu kaleci Yusuf Karagöz tokatlayarak kornere attı.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisinden yükselen Balotelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada sağ kanattan Janvier'in ortasında ceza sahası içinde Novais'in gelişini vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Yusuf Sarı'nın içeriye çevirdiği topla altıpasta buluşan Balotelli'nin gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 2-0

71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında Belhanda, topu yakın köşeden filelere gönderdi. 3-0

75. dakikada soldan gelişen Y. Adana Demirspor atağında topla buluşan Zeneli'nin yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

79. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

87. dakikada Tayfur Aydoğan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak

Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan (Abdurrahim Dursundk. 81), Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 60), Emre, Yusuf Sarı, Belhanda (Tayfur Aydoğan dk. 72), Nani (Zeneli dk. 72), Balotelli (Niang dk. 60)

Yedekler: Shakhrudin, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Yusuf Barasi, P. Cisse

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, L. Augusto, Furkan Bayır, F. Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Leroy Fer dk. 81), N. Janvier, Efecan Karaca (Carlos Eduardo dk. 62), J. Novais (Anderson dk. 69), Oğuz Aydın (F. Hadergjonaj dk. 62), S. Cordova (Pione Sisto dk. 81)

Yedekler: Yavuz Aygün, Nuno Lima, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, J. Balkovec,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Balotelli (dk. 30 ve 47), Belhanda (dk. 71), Tayfur Aydoğan (dk. 87) (Y. Adana Demirspor)

Sarı kartlar: L. Augusto, Novais, Carlos Eduardo (Alanyaspor), Ertaç Özbir, Niang (Y. Adana Demirspor)